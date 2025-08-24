استكملت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف الجاهزية وخطط الدعم لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد ضمن خطة وحوكمة متكاملة، تضمنت مجموعة من الاجتماعات التنفيذية الدورية وفق خطط واستعدادات اللجان المختصّة، والمبادرات التشغيلية للإدارات المعنية، إضافة إلى مؤشرات القبول، وجاهزية الميدان التربوي، وعدة محاور تسهم في تحسين الأداء ومواكبة مستجدّات العمل الإداري والتعليمي.

واستقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور سعيد الغامدي، واطلع على خطة استعدادات إدارة للتعليم لبدء العام الدراسي؛ منوهًا بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة متمنيًا للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات المزيد من التفوق والنجاح.

ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بعودة مديري المدارس والهيئات الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات إلى مواقعهم؛ منوهاً بأهمية تمكين المدرسة للقيام بجميع عملياتها بمتابعة من الهيئتين التعليمية والإدارية؛ متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مليئًا بالإبداع والنجاح.

وأكد الغامدي أهمية استمرارية العمل التكاملي بين الإدارات واللجان، والعمل على تحقيق التميز في كافّة العمليات لدعم التحول المؤسسي وتجويد مخرجات التعليم؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مديري ومديرات المدارس والإدارات والأقسام.

وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد لعام 1447هـ أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حملتها الإعلامية للترحيب والاحتفاء بعودة مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والإشرافية بالإدارة.

وتم تحديد لجان قبول الطلبة والمعادلات في المدارس، وأعدت الإدارة ركنا تثقيفيا بآلية القبول ومعادلات الشهادات في موسم الطائف 2025؛ لنشر ثقافة تسجيل الطلبة في المدارس، والتحويل بين الأنظمة التعليمية والتعليم المستمر.

وحرصت إدارة تعليم الطائف على نشر ثقافة التسجيل في النقل المدرسي من خلال ركن في الحدائق والتجمعات العامة؛ لتحقيق النسبة المستهدفة، إضافة إلى دعم أولياء الأمور وحثهم على تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، واستكمال التطعيمات والتحصينات اللازمة للطلبة المستجدين.

وشهدت فترة إجازة الصيف إطلاق إدارة التعليم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة؛ بهدف إثراء المعرفة وتنمية مهارات وقدرات الطلبة، ورفع كفاءة الطلبة ومستوى استعدادهم لبناء خبرات علمية وعملية، كما ألتحق أكثر من 100 طالب وطالبة من الموهوبين في برنامج موهبة الإثرائي الصيفي في جامعة الطائف، إلى جانب تدريب 10 متدربين ومتدربات من طلبة الجامعات في الفصل الصيفي للعام الدراسي.

استعدادات مكثفة وضمن الاستعدادات المكثفة لاستكمال الجاهزية للعام الدراسي، ناقش مدير تعليم الطائف مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير بالقطاع الغربي خطة الاستعداد للعام الدراسي، والتأكد من صيانة المدارس وجاهزيتها، ورفع الجاهزية للمدارس، واستمرار التعاون المشترك لتحقيق بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

كما وقف الدكتور الغامدي على سير البرنامج التدريبي «الممارسات الفعالة لمعلم المستقبل»، والذي أقامه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) برنامج حياك في وزارة التعليم، ويستهدف المعلمين المرشحين للتدريس خلال العام الدراسي الجديد بعد توزيعهم على مدارسهم؛ بهدف تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم.