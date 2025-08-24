تواصل المؤسسة العامة للري تنفيذ خطتها التشغيلية للفترة الموسمية لعام 1446هـ - 1447هـ من خلال عملية تصريف مياه سد ثرد في منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والاستفادة منها.

وأوضحت المؤسسة أن الكمية المصرفة بلغت 5 ملايين متر مكعب، نُفذت بما يتوافق مع الموازنة المائية المعتمدة من وكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحسين كفاءة توزيع المياه وضمان تلبية احتياجات المستفيدين في المنطقة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها في إدارة وتشغيل السدود في جميع مناطق المملكة، بما يشمل التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة والتطوير، وبما يسهم في استدامة الموارد المائية وحفظها للأجيال القادمة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني، والابتعاد عن مجرى الوادي طوال فترة التصريف، مشيدة بتعاون الجهات الميدانية في إنجاح العمل.