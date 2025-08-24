وفّر كرنفال بريدة للتمور، منطقة للخدمات المساندة لنقل وشحن التمور لجميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي، حيث تستقبل الشركات المتخصصة في نقل وتغليف التمور فجر كل يوم مئات الأطنان من التمور لنقلها عبر سيارات مبردة ومجهزة لإيصال التمور.

ويغتنم الشباب الكرنفال في عمليات نقل وشحن الكميات الكبيرة من التمور لجميع مناطق المملكة ودول الخليج عبر برادات مخصصة، حيث تصطف مجموعة من سيارات نقل التمور المبردة في مواقع خصصتها إدارة الكرنفال للشحن والتصدير.

يشار إلى أن الكرنفال يستقطب في كل عام متسوقين وتجار تمور من دول الخليج العربي، ويحظى باهتمام كبير من شرائح المجتمع المتعددة، ويُعد من أهم الوجهات الاقتصادية للشباب في تجارة التمور وملهمًا لهم.