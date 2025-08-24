عقدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اجتماعات مشتركة مع هيئات دولية لبحث أوجه التعاون في الجيولوجيا والتعدين، من بينها هيئة المسح العالمية، وهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، والهيئة الفنلندية، والهيئة الكورية، والهيئة الفرنسية، والهيئة البريطانية، والهيئة اليابانية.وجرى خلال الاجتماعات المنعقدة، مناقشة سبل تعزيز الشراكات في مجالات الجيولوجيا والتعدين، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية، والارتقاء بالقطاع ليواكب المعايير العالمية، والتركيز على العامل البشري كونه محوراً أساسياً في مسيرة التطوير، إلى جانب الاستفادة من التقنيات والعمليات المتقدمة في عمليات الاستكشاف والإنتاج. وتعد هذه الاجتماعات خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة جيولوجية متكاملة ذات بعد عالمي، تؤكد حرص المملكة على تعزيز مكانتها الدولية في مجال التعدين، ودعم مسارات التنمية المستدامة عبر شراكات نوعية مع أعرق المؤسسات، والهيئات العالمية.