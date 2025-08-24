بينت وزارة التعليم، أنه تم إنتاج 27 مقرراً رقمياً، وإعادة صياغة 19 مقرراً ككتب تفاعلية، ومراجعة 50 مقرراً لدعم بيئة تعلم رقمية متقدمة، وتحديث 6,700 محتوى رقمي لكافة المراحل، وإدراج منهج للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، سيتم الاستفادة منها خلال العام الدراسي الجديد.وشددت الوزارة، على أهمية الانضباط وحضور الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول وانتظام الحصص الدراسية وفق الجداول الدراسية التي حددتها المدارس، مشيرة إلى أنه يتعين رصد الغياب اليومي وإبلاغ أولياء الأمور عبر وسائل التواصل المتاحة وتثبيت الغياب في نظام نور الإلكتروني أولاً بأول. من جهة أخرى، يعود اليوم (الأحد)، معلمو ومعلمات إدارات التعليم المستثناة، تعليم مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، إلى مباشرة أعمالهم في المدارس بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد مع العودة المقررة للطلاب والطالبات في تلك الإدارات المحددة بيوم الأحد القادم الموافق للثامن من ربيع الأول الجاري، وفقاً للتقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة قبل عدة أسابيع.