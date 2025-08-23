أكدت الهيئة العامة للنقل أهمية الالتزام بالاشتراطات الأساسية في وسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 1447هـ، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المتطلبات يعزز سلامة تنقل الطلاب.

وأوضحت الهيئة أن الحافلات المرخصة تتوفر فيها جميع معايير السلامة، بما في ذلك أنظمة التتبع وأجهزة السلامة، مبينة أن الفرق الرقابية تواصل مهماتها اليومية في ضبط المركبات المخالفة، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للطلاب في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت أن حافلات نقل الطلاب، تتضمن عدة معايير أساسية منها تجهيز المركبات بوسائل السلامة مثل طفايات الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية، وإجراء الصيانة الدورية والفحوصات المنتظمة، إضافة إلى التزام السائقين بالمسارات المحددة وضمان صعود الطلاب ونزولهم بأمان.

وحثت أولياء الأمور على توعية أبنائهم بضرورة اتباع إرشادات السلامة عند الصعود والنزول من الحافلات، والالتزام بالتعليمات التي تضمن سلامتهم طوال الرحلة.

ودعت الهيئة الجميع بتقديم الملاحظات والشكاوى المتعلقة بقطاع النقل عبر مركز الاتصال الموحد (19929) أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».