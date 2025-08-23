شارك وزير السياحة أحمد الخطيب في حملة ولي العهد للتبرع بالدم، التي أطلقها امتداداً لجهوده في تعزيز قيم العمل الإنساني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع، انطلاقاً من أهمية هذا العمل النبيل في إنقاذ الأرواح.ودشن الخطيب برنامج الحملة في وزارة السياحة، بمشاركة واسعة من قيادات ومنسوبي الوزارة، في خطوة تعكس القدوة الملهمة، وتأتي تحفيزاً لأفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة.وتأتي مشاركة وزير السياحة ومنسوبي الوزارة في إطار تحقيق أهداف الحملة المتعلقة بتعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته؛ لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين. ويسهم التبرع الواحد في إنقاذ الأرواح من خلال توفير وحدة دم أو بلازما أو صفائح دموية.كما تجسّد الحملة القدوة الملهمة في العمل الإنساني، ورسالة قيّمة تؤكد أهمية المبادرات التطوعية، وتحفيزاً لأفراد المجتمع على تبني ثقافة العطاء، ودعوتهم للمشاركة في هذا العمل النبيل، والإسهام في إنقاذ الأرواح، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة ببناء مجتمع حيوي يقوم على التكافل والتضامن الإنساني.