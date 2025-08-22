عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي لقاءات مع مسؤولين في جهات علمية وأكاديمية أمريكية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الحادي والأربعين للجمعية الدولية لعلم الوبائيات الدوائية، وجاءت هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم مكانتها العلمية والتنظيمية.

وخلال زيارته جامعة جون هوبكنز، التقى عميدة كلية بلومبرغ للصحة العامة البروفيسور كيشا بورتر، وعدداً من الأساتذة، جرى خلالها استعراض التجارب المتقدمة للكلية في مجال الدراسات السريرية، واستخدام التقنيات الحديثة والأدوات الرقمية لدعم سلامة الأدوية، إضافة إلى تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم التنظيمية والوقائية.

واجتمع مع مديرة كلية تراختنبرغ للسياسات العامة والإدارة بجامعة جورج واشنطن البروفيسور كاثرين نيوكومر، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات العامة والتحديات التنظيمية، إلى جانب قضايا الصحة والأدوية وأنظمة الغذاء، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

وأكد الدكتور الجضعي خلال اللقاءات أن "الغذاء والدواء" تولي اهتماما كبيرا بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية، مشدداً على أن الهيئة تعتمد في قراراتها التنظيمية على أسس علمية راسخة تدعمها الأبحاث والدراسات المتخصصة، موضحاً أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وابتكاراً.