تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (90) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
«الصحة»: إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزاً حول المملكة أو عبر تطبيق «صحتي»
«الصحة»: إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزاً حول المملكة أو عبر تطبيق «صحتي»
القبض على مروج حشيشٍ وأقراصٍ خاضعة لتنظيم التداول الطبي في عسير
القبض على مروج حشيشٍ وأقراصٍ خاضعة لتنظيم التداول الطبي في عسير