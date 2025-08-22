نائب أمير مكة يتبرع بالدم.. تفاعلاً مع حملة ولي العهد أخبار الجمعة 22 أغسطس 2025 18:36 «عكاظ» (جدة) تابعوا عكاظ على تفاعلاً مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تبرّع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بالدم، حاثاً سكان المنطقة على المشاركة في الحملة.أخبار ذات صلة «الصحة»: إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزاً حول المملكة أو عبر تطبيق «صحتي»جازان: القبض على مخالفَين لتهريبهما 90 كيلوغراماً من القات نائب أمير مكة حملة ولي العهد