تفاعلاً مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تبرّع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بالدم، حاثاً سكان المنطقة على المشاركة في الحملة.