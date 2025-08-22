قاد القدر الشابين حمود جفين السعدي ووليد خشيم السعدي للخروج للمنطقة البرية الواقعة بين محافظتي بيشة وتثليث (٤٠ كيلومتراً جنوب شرق مركز الجنينة)، فتعطلت سيارتهما في الكثبان البرية ولم يتمكنا من إخراجها في وقت تشتد فيه حرارة الشمس وانعدام المياه معهما للشرب فتوفيا عطشاً هناك.

وفي التفاصيل، كما رواها لـ«عكاظ» الدكتور محمد عبيد السعدي (خال وليد)، خرج وليد بصحبة صديقه حمود لتلك المنطقة البرية وتعرضت سيارتهما لعطل وتغريز في منطقة برية تكثر فيها الكثبان الرملية، وأضاف السعدي أن الشابين حاولا إخراج السيارة ولم يتمكنا في وقت تشتد فيه الحرارة وعدم توفر المياه للشرب ما تسبب في وفاتهما عطشاً -رحمهما الله -.

الجهات الرسمية وجمعية «وسم» للإنقاذ باشرت الموقع، حيث تم نقل جثماني الشابين للمستشفى في انتظار الإجراءات الرسمية لدفنهما.