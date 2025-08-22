أعلنت الأمم المتحدة انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء رئيساً مشاركاً لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة بقيادة رئيس الهيئة فهد الدوسري، وذلك في خطوة تعكس التقدير الدولي المتنامي لدور المملكة الرائد في مجال التحول الرقمي وتطوير السياسات المرتبطة بحوْكَمة البيانات الإحصائية والإحصاءات الرسمية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل رقمي آمن وموثوق، يُسهم في رفع ثقة المجتمع الدولي، وتوفير إحصاءات دقيقة تدعم السياسات التنموية وصناعة القرار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد هذه المجموعة منصة دولية وأداة مركزية للتنسيق الدولي في ما يخص حوْكَمة البيانات، إذ تُسهم المجموعة في وضع مصطلحات مشتركة حول حوْكَمة البيانات وتسهيل تبادل الممارسات والخبرات الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضع إطار استرشاديٍّ لتطوير التنظيم واستخدام مصادر البيانات، بما يُعزز الشفافية ويخدم أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المبادئ الأساسية والاستفادة من المبادرات القائمة في تحديد المبادئ العالمية والإقليمية لحوْكَمة البيانات، وإمكانية تطبيقها على البيانات والإحصاءات الرسمية.

وستُسهم عضوية المملكة في تعزيز بيئة بيانات إحصائية عالمية آمنة وموثوقة، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من قيمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة المعايير والسياسات الدولية لحوْكَمة البيانات، إضافة إلى الاستفادة من تبادل أحدث الممارسات الدولية، وتطوير مبادرات تعزز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء.

يشار إلى أن مجموعة عمل حوْكَمة البيانات تم إنشاؤها هذا العام، وقد عقدت اجتماعها الأول بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري بصفته رئيساً مشاركاً، وذلك لمناقشة الإطار الزمني لعمل المجموعة، وأدوارها ومهماتها الأساسية.