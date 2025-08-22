رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والامتنان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تبرّع سموهّ بالدم، ودعمه غير المحدود للعمل الإنساني، من خلال إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، في مبادرة تعكس التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

وأكد على أن مبادرة ولي العهد تعكس اهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين، وتسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم ودعمه.

وأفاد أن هذه الحملة الوطنية تهدف إلى تعزيز قدرات بنوك الدم، وتوفير إمدادات آمنة للمستشفيات والمرضى في جميع مناطق المملكة، ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية ومعالجة الاحتياجات الطارئة.

ودعا المواطنين والمقيمين في منطقة تبوك إلى المشاركة الفاعلة في الحملة والمبادرة بالتبرع بالدم، مؤكداً أن كل تبرع يمثل إسهاماً حقيقياً في إنقاذ حياة إنسان وترسيخ ثقافة التضامن الإنساني.

واختتم حديثه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة وقيادتها وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية، مؤكداً التزام إمارة منطقة تبوك بدعم أهداف الحملة الوطنية وتعزيز جهودها.