رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

وأكد الأمير خالد بن فيصل أن إطلاق الحملة وتبرع ولي العهد بالدم يعكس اهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين، كما أنها خطوة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، حاثاً المواطنين والمقيمين في المنطقة على المشاركة في الحملة والمبادرة بالتبرع بالدم.

وختم سموّه بالتوجه للمولى سبحانه بالدعاء أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء.

