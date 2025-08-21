حقق المنتخب السعودي 3 جوائز عالمية في النسخة الـ18 من أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي 2025، (IOAA 2025)، الذي استضافته مدينة مومباي في الهند، بمشاركة نحو 300 طالب وطالبة يمثلون 64 دولة.

ومثّل المملكة في هذه المنافسة الدولية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ووكالة الفضاء السعودية.

ونالت الطالبة جود باسم اللحياني من تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، فيما حصلت الطالبة فجر حسن العبيدان من تعليم الأحساء، والطالب حسين حسن آل مبارك من تعليم المنطقة الشرقية على شهادتي تقدير.

وارتفع رصيد المملكة في هذه المنافسة الدولية التي تشارك فيها للمرة الثانية على التوالي إلى 6 جوائز عالمية، منها ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية، وشهادتا تقدير.

وأكدت «موهبة» أن هذا الإنجاز يجسّد ثمرة الشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية، التي عملت على تأهيل وإعداد الطلاب منذ مراحل مبكرة، عبر برامج تدريبية متخصصة، واختبارات نظرية وعملية مكثفة، ومشاركة في معسكرات تأهيلية بإشراف خبراء ومختصين، ما أسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم للمنافسة عالميا.

ويُعد الأولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية من أبرز المنافسات العلمية التي تجمع نخبة من طلبة العالم الموهوبين في هذا المجال؛ بهدف تنمية معارفهم البحثية، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاقهم العلمية والمعرفية.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام المملكة بدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من التميز في المجالات العلمية الدقيقة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والإبداع، وتعزيز حضور المملكة على منصات التتويج العالمية.