شهدت Web3 تطوّراً متسارعاً حمل معه إنجازات تقنية واحتياجات متغيّرة للمستخدمين وتوازناً دقيقاً بين الابتكار والتنظيم. وأدّت بينانس دوراً محورياً في هذا التحوّل من خلال تكيّفها مع المتغيّرات واغتنام الفرص والمساهمة في صياغة ملامح المرحلة المقبلة.

وبعد مرور 8 أعوام على انطلاقتها، تجاوزت منصة بينانس العالمية حاجز 280 مليون مستخدم مسجّل، وتواصل المضي بخطى واثقة نحو هدفها الطموح المتمثل في إدخال أول مليار شخص إلى عالم Web3. ومع كل خطوة في رحلة Web3 من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، تتأكد حقيقة واحدة: التغيير يمضي بوتيرة متسارعة.

الماضي: البدايات والتقدم الذي شهده القطاع

يصعب أحياناً تصوّر حجم التقدّم الذي أحرزه هذا القطاع في فترة قصيرة، رغم أن السوق لا يزال في مرحلة النضوج. فقد استقبلت مجتمعات التمويل اللامركزي الابتكار التقني بكل حماس، وساهمت بفاعلية في تشكيل ملامحها من خلال التصويت على قرارات الحوكمة والمشاركة في «تجميد الأصول الرقمية مقابل مكافآت» وتطوير مشاريع جديدة بقدرات متقدمة.

ومنذ اليوم الأول، شاركت بينانس هذا الطموح، فقد ركّزت المنصة العالمية منذ انطلاقتها على بناء منظومة آمنة وقابلة للتوسّع وفعّالة، تلبي احتياجات المستخدمين وتوفّر للمطوّرين الأدوات اللازمة للابتكار داخل بنيتها نفسها.

في أقل من عقد، تجاوز حجم التداول التراكمي على منصة بينانس 125 تريليون دولار. وتؤكد هذه المحطات إنجازاً بعد آخر التزام بينانس بمهمتها الأساسية: الابتكار والعمل من أجل المجتمع وبالشراكة معه.

الحاضر: النضوج والابتكار والتنظيم

تحوّل قطاع الأصول الرقمية من مساحة تجريبية محدودة إلى قطاع تكنولوجي عالمي يترك بصماته في مجالات التمويل وسلاسل الإمداد والألعاب والخدمات الحكومية على حد سواء. وقد شهدت النظرة العالمية إلى هذا القطاع تحوّلاً جذرياً، إذ لم تعد العملات الرقمية مجرّد تجربة للمضاربة، بل أصبحت أداة مالية معترفاً بها تتمتع بانتشار واسع. واعتباراً من عام 2025، وصلت نسبة تبنّي الأصول الرقمية إلى 12.4% من البالغين المتصلين بالإنترنت حول العالم.

كما أسهمت القوانين التنظيمية في إضفاء قدرٍ أكبر من الاستقرار والموثوقية على هذا القطاع، وعزّزت من جوانب الأمان والامتثال. وبالنسبة لبينانس، شكّل كلٌّ من الأمان والامتثال ركيزتين أساسيتين في مسيرة نموّها. فمنذ ديسمبر 2022، ساعدت أنظمة التحكّم بالمخاطر في المنصة على منع خسائر احتيالية تقدَّر بـ10 مليارات دولار، في حين تم استرداد أو تجميد أكثر من 215 مليون دولار من الأموال المسروقة.

وقد انعكس هذا التركيز على الأمان والامتثال في جهود بينانس على مستوى عالمي، حيث استجابت المنصة منذ عام 2022 لما يزيد على 241,000 طلب من جهات إنفاذ القانون، ونظّمت أكثر من 400 جلسة تدريبية لدعم الوكالات الدولية في مكافحة الجريمة عبر شفافية البلوك تشين. وتواصل الشركة ترسيخ قواعد التنظيم والشفافية والأمان كأولويات استراتيجية، إذ تشكّل الوظائف المرتبطة بالامتثال اليوم ما يقارب 22% من إجمالي القوى العاملة في بينانس، في حين يُتوقّع أن ترتفع نفقات الامتثال بنسبة 33% على أساس سنوي في عام 2025.

المستقبل: نمو يقوده الابتكار والتنظيم

في ضوء ما حقّقته حتى الآن، تستعد بينانس لدخول مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات الثماني المقبلة، مرتكزة إلى عدّة محاور استراتيجية. وعلى المستوى العالمي، تواصل الشركة توسيع حضورها التنظيمي والحصول على المزيد من التراخيص، في إطار سعيها لأن تصبح منصة التداول الأكثر تنظيماً على الإطلاق. وفي موازاة ذلك، تواصل «أكاديمية بينانس» أداء دور محوري في تثقيف المستخدمين الجدد والحاليين وتسريع وتيرة تداول العملات الرقمية على نطاق أوسع، لا سيما في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد الثقافة المرتبطة بتقنية البلوك تشين نمواً متسارعاً.

يمتلك Web3 القدرة على إحداث تحوّل جذري في النظام المالي العالمي وفي أسلوب تفاعلنا الرقمي، باعتباره بنية تحتية تُعزز الشمولية وليس مجرد تقنية متقدمة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى الأدوات والأصول والفرص، يمكن لهذه المنظومة دعم الأسواق الناشئة وتقديم الخدمات لمن لا يملكون حسابات مصرفية، ومنح فرص متكافئة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي.