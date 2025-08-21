رعى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن جلوي اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية السجون بالمنطقة، وجمعية التكافل النسائية بجازان.

وأكد أهمية الاتفاقية والشراكة، التي وقعها مساعد مدير السجون بالمنطقة العميد جابر بن جلوي المطيري، ورئيس جمعية التكافل النسائية بالمنطقة عائشة الشبيلي، في تعزيز التعاون بين الجهتين، وتقديم البرامج التأهيلية والدورات التدريبية للنزلاء والنزيلات وأسرهم، وتقديم الدعم لهم، ودمجهم مع المجتمع بطرق إيجابية.

وشدد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للنزلاء، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية.