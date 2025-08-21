أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه، وعدد من الإحصاءات الأخرى.

واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى البيانات السجلية والتقديرات السكانية إلى هذه المصادر بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.

وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2024) الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الإناث السعوديات بلغ 9,807,663 نسمة، حيث مثلت الفئة العمرية (15 – 34) نسبة 35.7% من إجمالي الإناث السعوديات، فيما بلغت الفئة العمرية(20 – 24) نسبة 17.6%، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة الفئات العمرية الشابة من النساء مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

من ناحية أخرى، أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024 ليصل إلى 13% مقارنة بعام 2022، حيث كان 19%، فيما بلغ معدل البطالة الربعي للربع الرابع من عام 2024، 11.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 والذي سجل 13.9%، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات. كما ارتفع معدل المشتغلات من النساء السعوديات إلى السكان ليصل إلى 31.8%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36%.

وأظهرت نتائج التقرير تزايد إنجازات المرأة السعودية في مجالات التعليم والابتكار والرياضة، حيث بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3% من إجمالي السعوديات في الفئة العمرية (25 سنة فأكثر)، كما حصلت 22 سعودية على براءات اختراع في عام 2024، إضافة إلى حصول السعوديات على 1,956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي خلال العام.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج التقرير أن نسبة السعوديات (18 سنة فأكثر) الممارسات للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بلغت 44.6%، كما أظهر التقرير أن الأنشطة الثقافية والترفيهية شهدت مشاركة واسعة، حيث كانت زيارة الحدائق والمتنزهات الأعلى بنسبة 62.7%.

يذكر أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقاءها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي.

