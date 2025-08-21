كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها اليوم، إحصاءات العمرة للربع الأول من عام 2025، التي أشارت نتائجها إلى أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 15,222,497 معتمرًا، شكّل السعوديون منهم ما نسبته 24%، فيما بلغت نسبة الذكور 60.5% مقابل 39.5% للإناث.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج بلغ 6,523,630 معتمرًا بزيادة 10.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، حيث قدم معظمهم عبر المنافذ الجوية بنسبة 82.2%، في حين بلغ عدد معتمري الداخل 8,698,867 معتمرًا، مثّل غير السعوديين منهم ما نسبته 58%.

وفي السياق ذاته، تصدّر شهر يناير من عام 2025 أعداد معتمري الخارج بنسبة 36.5% من الإجمالي، بينما كان شهر مارس الأقل، في حين شكّل شهر مارس النسبة الأعلى لمعتمري الداخل بنسبة 80.9%، فيما كان شهر يناير الأقل.

وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد زوار المدينة المنورة بلغ 6,452,696 زائرًا خلال الربع الأول من عام 2025، منهم 4,412,689 زائرًا من الخارج.

يذكر أن إحصاءات العمرة وزيارة المدينة المنورة تصدر بدورية ربع سنوية بدءًا من عام 2024، وتعرض أعداد ونسب المعتمرين والزوار من الداخل والخارج بناءً على المسوح الميدانية والبيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة السياحة، إضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة.