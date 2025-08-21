أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن القطاع الصحي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة، مشيراً لدى استقباله في مكتبه أمس، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد الملا، إلى أن هذا الدعم يعكس المكانة التي تحظى بها صحة الإنسان في أولويات الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة، مثمّناً الجهود المبذولة من الكوادر الصحية والإدارية، وما تحقق من إنجازات في الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن التميّز في هذا القطاع يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على الابتكار والتطوير، ويترجم مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة.واستعرض الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي، خلال اللقاء، أبرز المنجزات التي حققها تجمع الأحساء الصحي خلال العام الماضي، إلى جانب استعراض الخطط والمشاريع المستقبلية التي يعتزم التجمع تنفيذها، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز جودتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.من جهة ثانية، استقبل الأمير سعود بن نايف، في الإمارة أمس، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.