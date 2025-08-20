وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في جدة اليوم، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في المجالات الإسلامية مع رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية الحافظ شاكر فتاحو، في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة ومقدونيا الشمالية.

ويأتي البرنامج تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين الوزارة والرئاسة الإسلامية العليا في مقدونيا الشمالية بمدينة سكوبيه بتاريخ 15/ 1/ 1446هـ.

وتضمن البرنامج إقامة الدورات العلمية لتأهيل الأئمة والدعاة والخطباء والمؤذنين، وتنفيذ برامج دعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال والتعريف بسماحة الإسلام ومواجهة الغلو والتطرف، وتزويد المشيخة الإسلامية بإصدارات الوزارة ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتبادل الدعوات للمؤتمرات والندوات والمسابقات القرآنية، وعقد لقاء علمي في المدينة المنورة، والترتيب لزيارة أحد أئمة الحرمين إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

وعقب مراسم التوقيع، أكد وزير الشؤون الإسلامية أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى دائما وتعمل بإخلاص لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أن ما تقوم به المملكة من جهود هو منطلق من الدعوة الإسلامية الصحيحة، لنشر منهج الوسطية والاعتدال الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح والعدل، وينبذ العنف والتطرف، ويعزز قيم العيش المشترك، ليكون المسلم داعيا للهدى والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

ونوّه بالعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة بجمهورية مقدونيا الشمالية، مثمنا زيارة رئيس المشيخة الإسلامية، مؤكّدا أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز القيم الإسلامية السمحة، ونشر العلم الشرعي الصحيح وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح.

من جهته، أشار رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية إلى ما تحظى به المملكة من مكانة رائدة في خدمة الإسلام والمسلمين، مُقدِّرا عناية القيادة بدعم الأعمال الدعوية والخيرية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وبيّن أن توقيع البرنامج التنفيذي مع وزارة الشؤون الإسلامية يعكس اهتمام المملكة وحرصها الدائم على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإسلامية، مشيدا بتجربة المملكة الرائدة في العمل الإسلامي ودور الوزارة في التواصل البنّاء مع المعنيين بالشأن الإسلامي، الذي استفاد من تجربته وتوجيهاته، مقدما شكره لوزير الشؤون الإسلامية على إقامة المسابقة القرآنية الدولية في جمهورية مقدونيا الشمالية عام 2026، وهو ما يعد دعما يعكس رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشر الوسطية والاعتدال عالميا.