بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية أحمد السهلي، افتتح معرض نبض الفن، الذي أقامه نادي فنون جازان بالتعاون مع بيت الثقافة، والذي يعد الأول من نوعه بمنطقة جازان، ويعرض الأعمال الفنية عبر الشاشات الرقمية بالمنطقة.

وأوضحت رئيسة نادي فنون جازان نجاح زائري أن المعرض يهدف إلى دعم وتمكين الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة، وتوفير منصة لهم لعرض إبداعاتهم، واستكشاف التغيرات المجتمعية من خلال أعمالهم الفنية. كما يتيح المعرض للفنانين فرصة التعبير عن رؤاهم وتجسيد القيم السعودية الأصيلة برؤية عصرية، ما يعكس روح الإبداع والتطور التي تشهدها المنطقة.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفن التشكيلي ونخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالحركة الفنية بالمنطقة.

وتخلل المعرض توقيع عدد من الشراكات مع جمعية غراس وجمعية ضوء المسرح للفنون الأدائية، وتكريم الجهات الداعمة والمنظمة من القطاعات الخاصة وغير الربحي وبيت الثقافة.