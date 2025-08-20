أعلن المركز الوطني للأرصاد فرض غرامات مالية تجاوزت قيمتها 150 ألف ريال على عدد من الأفراد، بعد ثبوت نشرهم معلومات أرصادية غير نظامية مخالفة لاشتراطات نظام الأرصاد.وأوضح المتحدث باسم المركز حسين القحطاني، أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق نظام الأرصاد، واستناداً إلى المادة (9) من اللائحة التنفيذية، التي تحظر ممارسة أي نشاط أو عمل يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على تصريح أو ترخيص رسمي من المركز.وأضاف أن العقوبات المالية لم تشمل جميع المخالفات التي تم رصدها، إذ تم الاكتفاء بأخذ تعهدات خطية من بعضهم بعدم تكرار المخالفة، وذلك تأكيداً على حرص المركز على رفع مستوى الوعي والالتزام بأحكام النظام، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض العقوبات بحد ذاتها، بل ضمان موثوقية المعلومات الأرصادية وحماية سلامة المجتمع.