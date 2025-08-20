تابعوا عكاظ على
مدارس جازان تستقبل طلابها مع بداية الفصل الدراسي الأول. (واس) (1)
لأول مرة يشهد تاريخ التعليم في المملكة عودة الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام الثلاث إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الدراسي الجديد على دفعتين.

ويبدأ طلاب وطالبات 12 إدارة تعليمية الأحد القادم الموافق للأول من شهر ربيع الأول القادم في العودة إلى مقاعدهم الدراسية بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية التي امتدت لنحو شهرين، فيما سيعود طلاب وطالبات أربع إدارات تعليمية هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحافظتا جدة والطائف بعدهم بأسبوع كامل بعد التقويم الدراسي الجديد الذي أصدرته وزارة التعليم للسنوات الأربع القادمة والذي روعي فيه موسم الحج وما يصاحبه من ازدحام مروري بسبب توافد ضيوف الرحمن وستكون عودتهم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول.

وأكملت إدارات التعليم استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات وسط تأكيدات من وزارة التعليم بضرورة البداية الجادة والفعلية منذ اليوم الأول في العام الدراسي وتنفيذ الحصص الدراسية المعتادة وفق الجدول الدراسي مع رصد حالات الغياب اليومي للطلاب والطالبات في نظام «نور» الإلكتروني وإشعار أولياء الأمور بالغياب.

