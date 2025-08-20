أكّد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، أهمية الدعم النفسي للطلاب والطالبات خلال رحلة عودتهم للمدارس، مشيرًا إلى وجود ثلاثة أدوار تشكل مثلث النجاح لعودة سليمة للطلاب إلى مقاعد الدراسة، تتمثل في دور الأسرة، ودور المدرسة والمعلمين، وما يجب على الطلاب الالتزام به من خطوات فعالة لبدء عامهم الدراسي.

وبين المجمع، أن دور الأسرة يتمثل في التهيئة النفسية من خلال تقديم الدعم المعنوي لأبنائهم، وغرس الطمأنينة في نفوسهم، والحرص على تهيئة جو أسري منظم وهادئ، وإشراكهم في شراء المستلزمات المدرسية، وتدريبهم على تحمل المسؤولية، ودعم تواصلهم مع الأصدقاء وتوضيح أهمية التعاون داخل المدرسة، وأن يكونوا قدوة حسنة من خلال إظهار الحماس للعام الدراسي الجديد ليقتدي الأبناء بهم.

فيما يشكل دور المدرسة والمعلم دورا حيويا وأساسيا؛ لأنهم مؤثرون في الصحة النفسية للطالب، ودورهم كبير في بناء شخصيته، من خلال بناء بيئة إيجابية وداعمة تشعر الطالب بالأمان، وتجعله يعي أن الأخطاء جزء طبيعي من عملية التعلم وليست سببًا للعقاب أو السخرية، وتشجيع التفاعل الإيجابي ومحاربة السلوكيات السلبية، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه بالتركيز على نقاط القوة وإبرازها، والإشادة بجهوده مهما كانت والتواصل الفعال والمتابعة والاحتواء، ومراقبة التغيرات في سلوك الطالب أو أدائه الدراسي، للتمكن من التدخل المبكر وتقديم الدعم اللازم، والحرص على إيجاد شراكة مع الأسرة لدعم الطلاب، وبحث ومناقشة أي ملاحظات أو تطورات وبما يساعد على توفير بيئة متكاملة لدعم الطالب، وتفهّم الفروقات الفردية، ومراعاة القدرات والظروف المختلفة بينهم، وتجنب المقارنات تجنبًا لخلق بيئة تنافسية سلبية، وتطبيق أساليب تعليمية مبتكرة وتفاعلية تقلل من الملل والتوتر وتزيد الشغف.

فيما يتمثل تنظيم أوقات الدراسة والراحة مثلث الضلع الثالث وذلك بالاستعداد الجيد للعام الدراسي، والتخلص من القلق وتحديد الأهداف القابلة للتطبيق، والحرص على العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الزملاء والمعلمين، والموازنة بين الدراسة والترويح.