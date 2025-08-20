يعدّ 20 أغسطس من كل عام، يوماً عالمياً للبعوض، والذي يشكل مناسبة مهمة للتوعية بالمخاطر الصحية لنواقل الأمراض، وفي مقدمتها البعوض، كما يعد هذا اليوم فرصة لتعزيز الوعي حول أهمية مكافحة نواقل الأمراض وتوحيد الجهود العالمية للحد من انتشارها؛ حفاظاً على الصحة العامة.

ويعمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» على تنفيذ برامج توعوية وأنشطة تثقيفية تركز على مكافحة نواقل الأمراض، وهي كائنات حية تتبع مفصليات الأرجل مثل: «البعوض، والذباب، والقراد، والبراغيث» التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل مسببات الأمراض، ومنها: «الطفيليات، والفايروسات، والبكتيريا» من الحيوانات أو الأشخاص المصابين، وتعد الحشرات من أبرز أسباب انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية.

كما يعمل المركز على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول طرق الحد من تكاثر نواقل الأمراض وتعزيز الاعتراف بالجهود المبذولة لمكافحة هذه الأمراض، والعمل وفق خطط تنفيذية وتشغيلية للسيطرة على نواقل الأمراض، وتطوير نماذج العمل التشغيلية لتنفيذ أساليب حديثة بتقنيات ناجحة ومطبقة للإسهام في السيطرة عليها، باستخدام التقصي عن طريق المصائد الذكية، إذ تستخدم هذه المصائد تقنيات متطورة لرصد الكثافة الحشرية وتحليل بياناتها، واستخدام طائرات الدرون في مكافحة نواقل الأمراض، وهو أسلوب حديث يساعد في رش المبيدات المخصصة والآمنة بدقة وسرعة عالية، تتيح هذه الطائرات الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مما يسهم في الحد من انتشار الحشرات التي تنقل الأمراض وحماية صحة المجتمع.

وتتنوع أنواع نواقل الأمراض التي تم رصدها خلال الاستكشاف، إذ شملت: «البعوض، ذباب الخيل، الهاموش وذباب الرمل»، مما يعكس أهمية تعزيز أنشطة المكافحة الشاملة المبنية على بيانات دقيقة.

وفي هذا السياق، نفّذ مركز وقاء أكثر من 47000 زيارة استكشافية ميدانية لرصد نواقل الأمراض في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2025. وتأتي هذه الجهود ضمن سعي المركز لحماية الصحة العامة والصحة الحيوانية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إذ بلغ عدد مواقع الاستكشاف المنفذة 47515 موقعاً، بمعدل إنجاز بلغ 132% من المستهدف البالغ 36000 موقع، وقد حققت منطقة الرياض نسبة تغطية للمستهدف بلغت 584%، تلتها منطقة المدينة المنورة بنسبة 429%، بينما تجاوزت منطقة الحدود الشمالية النسبة المستهدفة بـ332%.