قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مجموعة من الوافدين، لسرقتهم كيابل كهربائية من مدارس ومرافق عامة وخاصة بمدينة الرياض، وتخزينها في مستودعات وأحواش مخالفة والاتجار بها عبر منافذ البيع.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «x»، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يذكر أن إدارة تعليم الرياض أبلغت نحو 51 مدرسة في العاصمة، بتحويل الدراسة من التعليم الحضوري إلى «عن بُعد» بشكل مؤقت حتى يوم الخميس القادم، بعد تعرضها لسرقة الكيابل الكهربائية بمبانيها المدرسية. وقالت وزارة التعليم وفقاً لخطاب موجه لمديري هذه المدارس (اطلعت عليه «عكاظ»)، إن هذا الإجراء يأتي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بشكل آمن في المدارس المنهوبة. وتلقّى أولياء أمور الطلاب إشعارات بقرار التحويل «عن بُعد»، لحين الانتهاء من صيانة هذه المدارس والعودة مجدداً إلى الفصول الدراسية.