الفريق الطبي يجري عملية زراعة القوقعة. (واس)
الفريق الطبي يجري عملية زراعة القوقعة. (واس)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أجرى فريق طبي جراحي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، أول عملية من نوعها في المنطقة لزراعة قوقعة الأذن، باستخدام تقنية اليد الروبوتية «الزراعة الأوتوماتيكية»، في خطوة تُعدُّ نقلة متقدمة في مجال جراحة السمع.

وتُسهم هذه التقنية الحديثة في تمكين الجرّاحين من إدخال أقطاب غرسة القوقعة الزراعية بدقة متناهية وثبات عالٍ، مما يعزز من سلامة المرضى، ويدعم الحصول على أفضل النتائج السمعية، وتتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم، واستقرار الأداء، والدقة العالية في تنفيذ الحركات الجراحية الدقيقة، مما يُحسّن من جودة الرعاية الجراحية المقدمة.

ويُعد مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، من أبرز المراكز المرجعية المتقدمة في زراعة القوقعة على مستوى المملكة والمنطقة، بما يمتلكه من كفاءات طبية متعددة التخصصات، وتقنيات متطورة تضمن تقديم رعاية تخصصية متكاملة لمرضى ضعف السمع.
أخبار ذات صلة
 
«الرابطة» تدين التصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال
«الرابطة» تدين التصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال
تبوك: إحباط تهريب 230,000 قرص «أمفيتامين»
تبوك: إحباط تهريب 230,000 قرص «أمفيتامين»