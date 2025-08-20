أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حقل بمنطقة تبوك تهريب (230,000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

