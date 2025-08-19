برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، شهدت الرياض أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية وجمع من المهتمين بالموسيقى.

وشهد الحفل الذي نظمته هيئة الموسيقى بحضور نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى حامد بن محمد فايز، تتويج خريجي البرنامج الأكاديمي بعد مسيرة تدريبية استمرت 24 شهراً، تلقى خلالها المشاركون برامج تعليمية وفنية متخصصة، صُممت على أيدي خبراء محليين ودوليين لرفع كفاءتهم وصقل مواهبهم، بما يسهم في تمثيل المملكة على أرفع المسارح العالمية.

وكُرّم المميزون في ستة مسارات هي: التفوّق الأكاديمي، والتميز في المهارات التطويرية، والتميز في الدعم والمساندة، والتميز في القيادة الموسيقية، والتميز في الانضباط والالتزام، وسط أجواء احتفالية عكست فخر الوطن بإنجازات أبنائه.

واختُتم الحفل بعرض موسيقي قدّمته الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بقيادة المايسترو نادر عباسي والمايسترو رئاب أحمد، مزج بين الروح السعودية والأداء العالمي، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وأكدت هيئة الموسيقى أن هذه الدفعة تمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الموسيقي في المملكة، وترسيخ حضور المواهب الوطنية على الساحة الدولية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية.