أقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم اللقاء الأول لمديري ومديرات المدارس للعام الدراسي 1447هـ، تحت شعار «بين التميز والاستدامة.. تطلعات ورؤى»، بحضور المدير العام للتعليم منال اللهيبي والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات، وقيادات التعليم، ومديري ومديرات المدارس، على مسرح جامعة دار الحكمة.

وأكدت اللهيبي في كلمتها أن القيادة التعليمية رسالة سامية تُبنى بها القيم، ويُرسم من خلالها مستقبل الوطن، بما تحمله من تأثير وإلهام يترجم كل يوم دراسي إلى خطوة جديدة نحو غدٍ مشرق لأبنائنا وبناتنا.

وأضافت أن القائد الناجح لا يكتفي بإدارة الحاضر، بل يصنع المستقبل عبر إشعال شرارة الإبداع والتفكير والابتكار، وتحويل الأفكار إلى خطط عملية تحدث أثرا ملموسا في الميدان التعليمي، مشيرة إلى أن القيادات المدرسية هي روح العمل التربوي والطاقة الدافعة للتطوير والتحول، فهي التي تلهم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتحول التحديات إلى فرص للنجاح والتألق والإبداع.

مشيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن توجهات وزارة التعليم لتعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة التعليم وضمان جاهزية المدارس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والتميز.

وتضمّن برنامج اللقاء عددا من المحاور التربوية والتنظيمية، شملت التوجهات الوزارية الإستراتيجية في التحول بمنظومة التعليم، والإدارة المدرسية بين الأثر والفاعلية، ونحو قيادة تعليمية مُمكِّنة تحقق التميز المدرسي، إضافة إلى ورقة عمل حول التاءات الخمس في دائرة تقويم التحصيل المعرفي والمهاري، وجودة النموذج الإشرافي في ضوء التمكين، وتنمية القدرات في المدارس، وصولا إلى محور التميز من الممارسات إلى النتائج، تلتها جلسة حوارية وختامها بالتوصيات، وتكريم المشاركين في تقديم أوراق عمل اللقاء.