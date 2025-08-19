كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدليل الإجرائي المرتقب، لتصاريح سفر الإفطار في رمضان المبارك، على جميع الجهات والأفراد الراغبين في تقديم سفر الإفطار في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

وأشارت إلى أن شروط الحصول على التصريح، تتطلب أن تكون الجهة مسجلة نظامياً ومرخصة من الجهات المختصة، والالتزام بالاشتراطات الصحية والشرعية المعتمدة، وتقديم خطة ​توزيع وجبات الإفطار المعتمدة من الهيئة.

وأوضحت أن التزامات الجهة الحاصلة على التصريح هي الالتزام بأماكن التوزيع المحددة، والمحافظة على النظافة العامة، ومنع أي أنشطة دعائية أو تسويقية أثناء تقديم السفر.​​

وأضافت: يحق للهيئة إلغاء التصريح في أي وقت عند ثبوت عدم التزام الجهة بالشروط والضوابط المحددة، ولا يحق التنازل عن التصريح لطرف آخر، ويُمنع تقديم أي وجبات غير معتمدة من الهيئة.​​

وبشأن المخالفات والعقوبات، قالت: «في حال المخالفة الأولى يتم توجيه إنذار خطي، وفي حال التكرار يتم سحب التصريح، ومنع الجهة من المشاركة بقية الموسم».