احتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، باختتام مبادرة سفراء الزراعة 2025م، التي نظمتها إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بفرع الوزارة، بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس علي بن سيف القحطاني.

وشارك في الاحتفالية الختامية لهذه المبادرة التي أُقيمت على مسرح الفرع الرئيسي بأبها، عدد من أصحاب المزارع والمناحل، إضافة إلى إعلاميين ونشطاء السوشل ميديا، والمهتمين بالزراعة ممن شاركوا في المبادرة.

وحققت المبادرة مشاهدات عالية بلغت أكثر من 486 ألف مشاهدة في الوسائل المشاركة في التغطية التي بلغت في إجمالها 94 وسيلة، ما بين صحف رسمية وقنوات تلفزيونية ومؤثرين في السوشل ميديا فيما ساهمت عدد من الإدارات والجهات في نجاح المبادرة التي تبنتها إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام دون تكاليف مالية، وبالتنسيق الأفقي بين الجهات المشاركة، بينما تم فتح الفرص التطوعية التي شهدت مشاركة 206 متطوعين بمختلف التخصصات.