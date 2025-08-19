تسلَّمت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من نظيرتها النيوزلندية، وذلك خلال حفل رسمي في مقر قاعدة الدعم البحري الأمريكية (NSA) بمملكة البحرين.





وأُقيمت مراسم التسليم والاستلام، بحضور رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الفريق جورج ويكف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء والملحقين العسكريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية في المنامة.





وتسلَّم العميد البحري الركن فهد بن صنيدح الجعيد من القوات البحرية الملكية السعودية قيادة القوة من الجانب النيوزلندي، وألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات البحرية التامة لأداء المهمات المناطة بها، مشيراً إلى أن المملكة تتشرف بقيادة هذه القوة للمرة الرابعة.

وسبق للقوات البحرية الملكية السعودية أن تسلّمت مهمات قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من القوات البحرية الملكية البريطانية عام 2018م، ومن الفرنسية عام 2020م، ومن الباكستانية عام 2022م.





وتتولى قوة الواجب المختلطة (CTF-150) مهمة تعزيز الأمن البحري في مناطق عملياتها التي تشمل خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي، من خلال مكافحة الإرهاب والأنشطة غير المشروعة، كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، إضافة إلى حماية خطوط الملاحة وضمان تدفق التجارة العالمية بأمن وسلامة.



