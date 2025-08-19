تابعوا عكاظ على
جرى اتصال هاتفي اليوم بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي بداية الاتصال، أطلع الرئيس الروسي، ولي العهد، على نتائج المحادثات الأخيرة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مجدداً شكره وتقديره لموقف المملكة الثابت ولمساعي ولي العهد البناءة لإحلال السلام. فيما أكد ولي العهد -حفظه الله- دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية.

كما تم خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وروسيا في عدد من المجالات وفرص تعزيزها.

