التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية ثمرة التعاونية للتسويق الزراعي والتصنيع الغذائي المستشار نجم الظفيري، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع نائب أمير المنطقة لشرح مفصل عن خطط وبرامج الجمعية؛ التي تهدف لدعم صغار المزارعين، وتطوير سلسلة إنتاج متكاملة، وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع على الجهود التي تبذلها الجمعية لتمكين المزارعين من خلال رفع جودة الإنتاج، وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة لهم، والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، وتقليل الهدر الزراعي وتوطين الكوادر الوطنية عبر توفير أكثر من 100 فرصة عمل للشباب والفتيات في المنطقة، وذلك في المصنعين التابعين لها بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، المتخصصين في إنتاج زيت السمسم والحلاوة الطحينية والطحينة السائلة، والفواكه والخضراوات المجمدة، بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ19 ألف طن سنوياً.