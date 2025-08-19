سجّلت منطقة جازان أعلى معدل لكميات الأمطار بـ51.6 ملم، في أبو عريش، وذلك ضمن 8 مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محطة القرعة بالعارضة 29.2 ملم، والكدمي بصبيا 27.2 ملم، ومحطة رصد ضمد 24.0 ملم، وصبيا 17.0 ملم.

ووفقاً للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 55 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، تبوك، جازان، نجران، والباحة.

وأبان التقرير، أن منطقة مكة المكرمة سجلت 24.0 مم في الويد بالعرضيات، و21.6 مم في القوز بالقنفذة، فيما سجلت منطقة الرياض 1.5 مم في محطة الأحمر بالأفلاج، و0.5 مم في البديع الشمالي بالأفلاج، بينما تم تسجيل 8.8 مم في محطة رصد الجرنافة بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير 34.2 ملم في وادي الحياة بسراة عبيدة، و15.8 ملم في السودة بأبها، فيما سجّلت منطقة تبوك 2.9 في الشبحة بأملج، إضافة إلى تسجيل منطقة الباحة 16.2 مم في المخواة، و2.0 مم بمحطة طريق الملك فهد بالمخواة، وتسجيل منطقة نجران 1.9 مم بمطار شرورة، و1.6 مم في بئر عسكر.