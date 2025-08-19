تشهد سماء الوطن العربي, فجر الأربعاء وقبيل شروق الشمس، تشكّل مثلث سماوي بديع بين هلال القمر وكوكبي الزهرة والمشتري، يمكن رصده بالعين المجرّدة في الأفق الشرقي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا المشهد كما يُرى من سطح الأرض يمثّل تراكبًا بصريًا ناتجًا عن اختلاف مواقع الأجرام السماوية ومداراتها، ولا يعني تقاربها الفعلي في الفضاء.

وأشار إلى أن هلال القمر سيكون في طور التناقص بعمر (26.3) يومًا مضيئًا بنسبة (11%) فقط من سطحه، ليكوّن مع كوكبي الزهرة والمشتري مثلثًا متناغمًا في السماء، حيث يظهر كوكب الزهرة كألمع نقطة ضوء يليه كوكب المشتري، فيما يُكمل النجمان كاستور وبولوكس المشهد السماوي على يسار القمر.

وأفاد أن مشاهدة هذا الحدث ستكون ممكنة بوضوح من مواقع بعيدة عن التلوث الضوئي، لافتًا إلى أن استخدام المنظار أو التلسكوب يمكن أن يبرز مزيدًا من التفاصيل، رغم أن الظاهرة ستُرى بسهولة بالعين المجرّدة.

وبيّن أن التشكيل السماوي يحمل قيمة علمية بجانب جماله البصري، إذ يُعدُّ فرصة لدراسة حركة الأجرام السماوية على طول مسار البروج، والتفريق بين النجوم الثابتة والكواكب المتحركة والقمر، إضافة إلى فهم الفروق في شدة السطوع بين الكواكب، حيث يُعدُّ الزهرة عاكسًا قويًا لضوء الشمس بفضل غلافه الكثيف، بينما يظهر المشتري أقل لمعانًا رغم ضخامته لبعده الكبير عن الأرض.