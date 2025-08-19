في خطوة تهدف لرفع الشفافية والوضوح في مستوى الخدمات المقدمة من المتاجر الإلكترونية وحفظ حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة نتائج تقييم المتاجر، وشمل التقييم أبرز 100 متجر إلكتروني في المرحلة الأولى.وتضمن التقييم 10 معايير أساسية تعنى بالمتطلبات العامة للتجارة الإلكترونية، وهي: توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، توفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.وتستهدف التجار منح المستهلكين حرية اتخاذ القرار بعد الاطلاع على المتطلبات التي تشمل توفير سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر، وإبراز رقم السجل التجاري، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر.وشملت المعايير توفر أيقونة «تواصل معنا» في مكان واضح في المتجر الإلكتروني، ووجود موقع إلكتروني آمن بجودة عالية من حيث سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني، كما وضعت التجارة رابطاً إلكترونياً للاطلاع على نتائج التقييم.