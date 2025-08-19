أعلن ديوان المظالم ممثّلاً في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري أن المجلس أقرّ الموافقة على لائحة التفتيش القضائي في القضاء الإداري؛ بهدف تنظيم عملية مراقبة أداء الكادر القضائي بديوان المظالم وما يقومون عليه من دعاوى وأعمال تقاضٍ، والمساهمة في تعزيز كفاءة العمل القضائي وجودة أداء القضاة وأعمال الدوائر القضائية.ويسعى مجلس القضاء الإداري من خلال هذا النظام إلى تنظيم دقيق لسبل وآليات التفتيش القضائي وتقييم أداء طواقم الدوائر القضائية ومتابعة إنجاز الدعاوى، إذ تنصّ اللائحة على تنظيم أعمال الإدارة العامة للتفتيش القضائي وصلاحياتها، إضافة إلى عدد من البنود، من بينها تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي.وتهدف اللائحة إلى معرفة تفاصِيل أكثر لتقييم القضاة، وإدراج آلية جديدة لمتابعة أداء الدوائر القضائية، إضافةً إلى ذلك شدّدت اللائحة الجديدة على سرية أعمال التفتيش والتحقيق مع قضاة القضاء الإداري، في سبيل تعزيز النموذج الرقابي المتكامل وتوحيد الإجراءات، ودعم التميز القضائي والتطوير المستمر، وتحسين جودة الأحكام القضائية، وضبط الأداء المؤسسي وفق مؤشرات ومعايير محددة.