رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم (الثلاثاء)، حفل تسليم 10 سيارات، بدعم من شركة «جاهز»، لمستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن مشروع «تاكسي» الذي أطلقته الجمعية لتلبية احتياجات مستفيديها بهدف تحقيق مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة تنعكس على اليتيم وأسرته، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز مشعل المشاري.

ونوّه أمير المنطقة الشرقية بأهمية دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، مشيداً بمشروع «تاكسي» الذي يمثل مبادرة مميزة تسهم في توفير فرص عمل للأيتام والأرامل، وتعكس أثر العمل الخيري التنموي في بناء الإنسان وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي.

واطلع أمير الشرقية على عرض مرئي عن مبادرة «جاهز الخير» التي تم إطلاقها في الحفل السنوي لجمعية «بناء» في رمضان الماضي وأثمرت عن جمع مليون ريال تبرعت بها شركة «جاهز» وعملاؤها للمساهمة في دعم مشروع تاكسي ومشروع كفالة الأيتام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية بناء الدكتور عبدالله الخالدي أن الجمعية أطلقت في عام 2018 مشروع تاكسي، ليكون أكثر من مجرد مبادرة، بل خطوة عملية نحو مستقبل أفضل للأيتام والأرامل برعاية كريمة من الداعم الأول للعمل الخيري أمير المنطقة الشرقية، إذ يمثل المشروع نموذجاً ملهماً للعمل الخيري والتنموي المستدام وينقل المستفيد من الحاجة إلى الاستقلال الاقتصادي والثقة بالمستقبل، لافتاً إلى أن المشروع دليل حي على أن الاستثمار في الإنسان هو أرقى أشكال العطاء، إذ تتحول المساعدة إلى تمكين، والتمكين إلى قصص نجاح تجسد تنمية الإنسان والمكان.

وأضاف أن المشروع بدأ مسيرته بتسليم خمس سيارات للمستفيدين، وواصل رحلته على مدى الأعوام الماضية، ليصل مجموع ما تم تسليمه من سيارات للأيتام في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2025، (285) سيارة للأيتام وأمهاتهم، محققاً أثراً ملموساً في حياتهم ومساهماً في تمكينهم، إلى جانب أن المشروع ساهم في مساعدة الأيتام واليتيمات الذين يدرسون بالجامعات في تأمين مواصلاتهم لاستكمال تعليمهم، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وبناء ثقتهم بالمستقبل، إضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملهم في تطبيقات التوصيل وتوجيه المركبات ليصل متوسط دخل اليتيم 4000 ريال شهرياً.

وقال الخالدي: «إننا نسعد اليوم بتسليم أمير المنطقة الشرقية 10 سيارات لأبنائنا الأيتام بدعم من شركة جاهز، ضمن مبادرة «جاهز الخير» التي أثمرت -وبحمد الله- في الفترة الماضية عن جمع مليون ريال تبرعت بها الشركة وعملاؤها للمساهمة في دعم مشروع تاكسي وكفالة الأيتام»، مقدماً الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية ولهذا المشروع الذي ساهم في بناء مستقبل الأيتام، ثم سلم أمير الشرقية السيارات للمستفيدين.