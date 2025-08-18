تنفذ الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحلات قرطاسية في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتهدف الزيارات إلى التحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها، ووجود بطاقات السعر أو العرض الإلكتروني لأسعار المنتجات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأن تكون البيانات على المنتجات مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح، والتأكد من نظامية التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات، والتحقق من امتثال منافذ بيع المستلزمات المدرسية لأنظمة الوزارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.