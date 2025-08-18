تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه، يحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بعد غدٍ (الأربعاء)، الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام.

ويأتي الحفل تتويجا للتصفيات النهائية التي استمرت ستة أيام متواصلة في رحاب المسجد الحرام، جمعت عددا من حفظة كتاب الله من مختلف قارات العالم، وبإشراف لجنة تحكيم دولية متخصصة.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين الأوائل في فروع المسابقة الخمسة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة التحكيم، في أجواء إيمانية تليق بمكانة هذه المسابقة الدولية، التي تُجسد دور المملكة الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله.

وتُعدُّ هذه المسابقة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم، وتشرف على تنظيمها الوزارة بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية. وجاءت الدورة الحالية الأضخم عالميا بمشاركة (179) متسابقا من (128) دولة، كأكبر عدد من الدول المشاركة منذ انطلاقتها، تنافسوا في خمسة فروع قرآنية بإجمالي جوائز مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، ما يجعلها من أكبر المسابقات من حيث حجم المشاركات وقيمة الجوائز.