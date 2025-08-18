أكدت وزارة التعليم، أن مدارس الموهوبين تُعامل معاملة المدارس الخاصة (الأهلية والعالمية) في منح صلاحية تحديد ساعات العمل، وتحديد التقويم الدراسي بناء على الضوابط الواردة في التعاميم المعتمدة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.وأوضحت الوزارة، في دليل القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين، أن مدارس الموهوبين تطبق الخطط الدراسية الخاصة بمدارس الموهوبين المعتمدة سنوياً في دليل الخطط الدراسية الصادر من المركز الوطني للمناهج، ويمكن لمدرسة الموهوبين (التخصصية)، إعداد الخطط الدراسية الخاصة بها واعتمادها من قبل المركز الوطني للمناهج، بما يشمل المقررات الأساسية، وإضافة المقررات والبرامج والوحدات الإثرائية المرخصة من المركز الوطني للمناهج، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم البرامج الإثرائية المرخصة من المركز الوطني للمناهج مع إمكانية زيادة عدد الساعات المخصصة لهذه البرامج بما يتناسب مع الاحتياج ويحقق مصلحة تعليمية بالتكامل مع المقررات الدراسية المعتمدة.وبينت الوزارة، أنه تلزم موافقة مدير التعليم على تطبيق الخطة الدراسية المعتمدة لمدارس الموهوبين في حال الحاجة لصرف خارج الدوام للعاملين وفق النظام، عند زيادة عدد الساعات النظامية في مدارس التعليم العام، على أن يراعى عند تصميم الخدمات التعليمية والخطط الدراسية في مدارس الموهوبين الآتي: المرونة في تقديم أساليب التعليم والتعلم بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية ودعم مهارات التفكير العليا والإبداع والابتكار وتقديم خدمة التسريع الأكاديمي، وفقاً لسياسات التسريع المعتمدة، وتقديم خدمات التلمذة لتطوير قدرات الطلبة في مجالات محددة، وإعداد الخطط الفردية للطلبة الموهوبين، وتقديم خدمة الإرشاد الأكاديمي، وإرشاد الموهوبين من خلال الدعم الاجتماعي، والنفسي، وتعزيز التفاعل مع الأقران، وتأهيل الطلبة الموهوبين للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية.وأشارت إلى أنه يتعين أن تلتزم مدارس الموهوبين بتحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بها، وأن تحقق نتائج متقدمة في تصنيف الأداء وفقاً لمعايير التقويم المدرسي، ورفع تقارير أداء المدارس سنوياً للجهات المختصة في وزارة التعليم.