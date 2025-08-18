كرم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، الجهات المشاركة في المعرض التوعوي بأضرار المخدرات، الذي نظمته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (بصيرة)، بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، بمشاركة 14 جهة حكومية.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية بصيرة بسجون المنطقة الشرقية المهندس حامد العرفج كلمةً أوضح فيها أن الجمعية جعلت من ضمن برامجها الرئيسية المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في توعية الشباب والمجتمع، من خلال تقديم برامج توعوية ومحاضرات دينية تحذر من خطورة الوقوع في براثن المخدرات، وقدم عرضاً عن فعاليات المعرض التي استمرت لمدة 7 أيام، وشهدت إقبالاً من شباب وشابات المنطقة، حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 5900 زائر، كما شارك في تنفيذ الفعالية 150 متطوعاً ومتطوعة.

وأضاف المهندس العرفج أن الجمعية وقَّعت عدداً من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، من أبرزها تعاونها مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية، لتنفيذ برامج وفعاليات دينية وتوعوية داخل السجون، بهدف التأهيل الفكري والنفسي للنزلاء، وتمكينهم من العودة إلى المجتمع أفراداً صالحين.

وفي ختام الحفل كرَّم أمير المنطقة الشرقية الجهات المشاركة والداعمين.