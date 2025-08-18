أعلنت NHC بدء البيع في مشروعها الجديد «أراك المكيمن»، الواقع ضمن وجهة المكيمن في المدينة المنورة، ليتيح للعملاء فرصة تملك وحدات سكنية عصرية ضمن بيئة متكاملة توفر أعلى معايير جودة الحياة، والذي يتميّز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وجامعة طيبة، وعدد من المرافق الحيوية، ما يجعله خيارا مثاليا للراغبين بالسكن في بيئة تجمع بين الأصالة والتكامل.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 233 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 850 وحدة سكنية فاخرة من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم معمارية حديثة تراعي الطابع المحلي والخصوصية والراحة، في محيط عمراني يضم مرافق تعليمية وصحية واجتماعية وتجارية، ومدارس بلا أسوار، إضافة إلى شبكة من المساجد والحدائق والخدمات التي تعزز مفهوم الحياة المتكاملة.

وتدعو NHC الراغبين في التملك، والاطلاع على مزيد من التفاصيل، زيارة مركز مبيعات وجهة الغروب لـ NHC عبر الرابط التالي:



https://maps.app.goo.gl/Yynf9RCyNP35CPyU9?g_st=ipc



يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطّور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحّول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.