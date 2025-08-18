حققت أمانة المنطقة الشرقية، إنجازاً نوعياً غير مسبوق بحصولها على 100% في مؤشرات الأداء بوزارة البلديات والإسكان الخاصة بمستهدفات طرح الأصول الاستثمارية المميزة والجاذبة، بالتوازي مع نجاحها في استقطاب استثمارات محلية ودولية تجاوزت قيمتها 30 مليار ريال.

وأشارت الأمانة على لسان المتحدث باسمها فيصل الزهراني إلى استثمار أكثر من 95% من أصولها الاستثمارية المتاحة، وتدير حالياً ما يزيد على 6 آلاف عقد استثماري، فيما تجاوزت الإيرادات السنوية ملياري ريال، لافتا إلى أن المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها تتوزع على عدة قطاعات رئيسية تشمل الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 1.7 مليار ريال، والمشاريع السياحية والترفيهية بأكثر من 14 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع المصانع والبيئة، وإعادة التدوير والاستدامة بقيمة تفوق 8 مليارات ريال، فضلاً عن مشاريع الواجهات البحرية، والمراكز الحضارية، بنحو 4 مليارات ريال، إلى جانب المشاريع الصحية، والتعليمية، والرياضية، والسكنية، واللوجستية التي تخطت قيمتها 5 مليارات ريال.

وأضاف الزهراني، إن هذه المشاريع النوعية، المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات الشرقية، تُنفذ بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة دعماً للاستدامة المالية، ورفعاً لكفاءة الإنفاق، كما تسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق جودة حياة أعلى للسكان، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الأمانة، والتي تتضمن عقوداً تصل إلى 50 عاماً، وإعفاءات بنسبة 10% من مدة العقود، وخفض الضمانات البنكية إلى 25% من قيمة العطاء، إلى جانب نماذج استثمارية مبتكرة تقوم على الشراكة في نسب الدخل، مؤكداً أن تفاصيل هذه الفرص متاحة عبر مركز التميز الاستثماري بالأمانة، والبوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص).