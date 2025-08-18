تواصل السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، جهودها في كل اتجاه من أجل العمل على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتجنيب الشعوب ويلات الحروب والصراعات.وتتحرك السعودية مدعومة بثقة المجتمع الدولي الذي يُقدّر دورها المحوري مستثمرة مكانتها الدينية وثقلها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، ومعتمدة على علاقاتها المتوازنة مع جميع القوى الفاعلة والمؤثرة في المشهد الدولي، وهو ما أجبر كثيراً من الدول، خصوصاً الأعضاء في مجلس الأمن، على الانحياز للتوجه السعودي في كثير من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تعتبر الهم الأكبر للقيادة السعودية، التي تؤكد دوماً أنها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.ويُلاحظ المتابع للقضايا التي تشغل المجتمع الدولي بأن السعودية أصبحت لاعباً رئيسياً، ودولة قادرة على تحقيق النجاحات والاختراقات في كثير من الملفات، وخير دليل على ذلك قدرتها على تحقيق حشد دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونجاح الحوار الأمريكي الروسي، والروسي الأوكراني الذي استضافته السعودية، وكان بداية إذابة الجليد حول إيقاف النار بين روسيا وأوكرانيا.وتبقى الخطوات التي تحققت في جميع الملفات على مستوى المنطقة والعالم تحمل بصمة سعودية من خلال موقفها العادل والمحايد، وتهيئتها الأجواء المناسبة، وقدرتها على إقناع مختلف الأطراف برؤى وأفكار سعودية لا يزال يتردد صداها في أرجاء العالم.