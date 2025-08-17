صدرت الموافقة السامية على تعيين المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً أن الموافقة تأتي امتداداً للدعم المستمر الذي توليه القيادة؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر.

كما عبر الدكتور فهد تونسي، عن شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة السابق أحمد الخطيب للجهود التي بذلها إبان رئاسته لمجلس الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أثمرت عنه من إنجازات ملموسة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.