ألزم كود مشاريع البنية التحتية المقاولين بوضع ألواح علوية فوق الحواجز الخرسانية حول جميع الأعمال التي يبلغ طولها 300 متر فأكثر، التي تشمل أعمال الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها في جميع الطرق (السريعة، شبه السريعة، الشريانية، التجميعية، المحلية) إذا كانت مدة تنفيذ الأعمال فيها تبلغ شهراً فأكثر، وفي الطرق المجاورة أو المؤدية إلى الجهات الحكومية، والمعالم السياحية، والحدائق، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز رعاية المسنين، ودور الحضانة.ويجب أن تكون الألواح العلوية متوافقة مع المعايير الفنية المحددة في الكود، التي تشمل أن تكون الألواح العلوية محيطة بموقع العمل بأكمله، وأن تكون ذات ارتفاع يبلغ مترين فأكثر في الطرق السريعة وشبه السريعة والشريانية، أو متراً فأكثر في الطرق التجميعية والمحلية، وأن يتم إرسال تصاميمها واعتمادها من قبل المركز.ويهدف الإلزام إلى حماية سائقي المركبات والمشاة من التأثيرات المحتملة حول موقع العمل، خصوصاً من أعمال الحفريات العميقة، وتحسين المشهد الحضري في مواقع الأعمال، من خلال توجه متسق ومتناسق لكل ما يحيط بالأعمال من حواجز خرسانية وألواح علوية ولافتات تحذيرية وإرشادية وغيرها من متطلبات السلامة.يُشار إلى أن كود مشاريع البنية التحتية دليل تنظيمي وفني موحد لمشاريع البنية التحتية، دخل حيز التنفيذ بدءاً من 7 أغسطس 2025، ليكون مرجعاً موحداً للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية، ما يسهم في تعزيز جودة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات تنفيذها.